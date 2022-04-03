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27 مليون دولار زيادة في صادرات مصر من الفراولة عام 2021

الأحد، 03 أبريل 2022 10:00 م
27 مليون دولار زيادة في صادرات مصر من الفراولة عام 2021 فراولة - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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أظهرت بيانات حكومية تطور حجم الصادرات المصرية من الفراولة بنهاية عام 2021، حيث بلغت القيمة الإجمالية لصادرات مصر من الفراولة الطازجة نحو 109 مليون و712 ألف دولار بنهاية عام 2021، بينما كانت نحو 82 مليون و329 ألف دولار في الفترة المناظرة لها عام 2020، بزيادة بلغت نحو 27 مليون و383 ألف دولار.

 

وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن الصادرات المصرية من الفراولة شهدت ارتفاعا ملحوظا بنهاية عام 2021، حيث بلغت قيمتها نحو 45 مليونا و398 ألف دولار فى شهر ديسمبر الماضي، مقابل نحو 34 مليونا و454 ألف دولار فى شهر ديسمبر عام 2020، بزيادة بلغت 10 ملايين و944 ألف دولار.

 

وتعتبر الصادرات المصرية من الفراولة ضمن قائمة أهم الصادرات المصرية من السلع الزراعية والتى بلغت قيمتها الإجمالية نحو 283 مليون و142 ألف دولار فى شهر ديسمبر الماضي، مقابل 307 مليون و922 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 24 مليون و780 ألف دولار.

 

وتصنف مصر في صدارة الترتيب العالمي للدول الأكثر تصديرا للفراولة المجمدة، واحتلت المركز الأول عالميا فى تصدير الفراولة المجمدة وفقا لبيانات مركز التجارة العالمية "ITC"، لتتجاوز بذلك أهم المنتجين فى العالم مثل بولندا والمكسيك وشيلى والمغرب.


فراولة

صادرات مصر

جهاز الإحصاء

اخبار الاقتصاد

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