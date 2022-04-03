وزيرة التجارة تشهد مراسم القسم القانونى لدفعة جديدة من الملحقين التجاريين

كتب إسلام سعيد

شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مراسم حلف اليمين القانونية لدفعة جديدة تضم 9 ملحقين تجاريين بجهاز التمثيل التجاري، وقد حضر مراسم حلف اليمين الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، والوزير مفوض تجارى طارق الكدن مدير شؤون السلك بالتمثيل التجارى.

وقالت الوزيرة إن القيادة السياسية تولى إهتماماً كبيراً بالتمثيل التجارى لدوره الرئيسي فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع كافة الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية وذلك في ظل المتغيرات التى يشهدها الاقتصاد العالمي خلال المرحلة الحالية، لافتةً إلى أن التمثيل التجاري يضم كوادر وكفاءات على أعلى درجات التأهيل العلمي والتميز وهو ما يؤهل الجهاز للقيام بدور رئيسي فى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية لمصر مع مختلف دول العالم.

وأوضحت جامع أن الوزارة تنفذ حالياً خطة تطوير وتفعيل دور جهاز التمثيل التجاري باعتباره ذراع الدبلوماسية التجارية لمصر في مختلف أنحاء العالم، حيث تستهدف الوزارة تعظيم الاستفادة من المكاتب التجارية المصرية بالخارج في فتح منافذ وأسواق جديدة أمام المنتج الوطني بما يسهم في زيادة معدلات التصدير وكذا جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية للاستثمار في السوق المصري، لافتةً إلى الدور المحوري الذي يقوم به التمثيل التجاري في الحفاظ على مصالح مصر مع مختلف الدول لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن.

وأشارت الوزيرة إلى أن تكليف ملحقين تجاريين جدد يدعم توجهات الوزارة الهادفة إلى تعزيز الدور المحورى لجهاز التمثيل التجارى المصرى باعتباره أحد الركائز الأساسية فى تنفيذ خطة الوزارة على المستويين الإقليمى والعالمي لتنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وترشيد الواردات إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للإستثمار فى السوق المصرى، لافتةً إلى أهمية قيام المكاتب التجارية بالخارج بالدور المنوط بها المتمثل في دراسة الأسواق الخارجية والتواصل مع المستوردين المحليين والترويج للمنتج المصري والترويج للاستثمار بالسوق المصرية كوجهة استثمارية مهمة بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، فضلاً عن توفير المعلومات للمصدرين من خلال موافاتهم باحتياجات الأسواق واشتراطات التصدير لمختلف الأسواق واهم المستوردين إلى جانب تعزيز التواصل بين الشركات المصرية والخارجية.

ولفتت الوزيرة إلى أهمية منح الملحقين الجدد التدريب اللازم والكافى لإكسابهم مهارات التفاوض والإطلاع على إقتصاديات الدول وطبيعة الأسواق المختلفة إلى جانب الإطلاع على الدوريات العالمية والتقارير الدولية للتعرف على منظومة التجارة العالمية وجميع التطورات الاقتصادية والتجارية المتعلقة بالاقتصاد المصري تمهيدا لإلحاقهم بمكاتب التمثيل التجاري في الخارج.

ومن جانبه أكد الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى ان هذه الدفعة الجديدة من الملحقين التجاريين تم اختيارها وفق معايير الكفاءة والتميز حيث سيكون لهذه العناصر الشابة مساهمة كبيرة فى تطوير منظومة الدبلوماسية التجارية المصرية وتنمية العلاقات المشتركة مع مختلف دول العالم، لافتاً الى حرص الجهاز على ضخ دماء جديدة لتطوير أسلوب وأداء المكاتب التجارية بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى، إلى جانب فتح المجال للمرأة ليكون فاعل في الجهاز لتحقيق تكافؤ الفرص خاصة وأن العنصر النسائي يغلب على الدفعة الجديدة.

وأضاف الواثق بالله أن الجهاز يقوم حالياً بتنفيذ خطة تحرك على مستوى كافة الأسواق المتواجد بها للنفاذ ببنود تصديرية جديدة الى هذه الأسواق بناءً على دراسات دقيقة لاحتياجات كل سوق ومدى تنافسية الصادرات المصرية فيه، إلى جانب تكثيف التواجد بأسواق تصديرية جديدة خاصة في دول أفريقيا لتعظيم فرص نفاذ الصادرات المصرية الى تلك الدول والقيام بدور حلقة الوصل بين المنتجين المصريين وشبكات التجارة والتوزيع بهذه الدول خاصة دول غرب أفريقيا والدول الأفريقية الحبيسة.

والملحقين الجدد هم فريدة خالد عبد الستار قطب، ونيفين محمود أبو العلا النحراوي، وروزان أحمد طه إبراهيم، وبسنت محمد ضياء الدين ربيع محمد، وحسين عبد المنعم حسين السيد أحمد، ومصطفى أحمد حسن، ومحمد وهبة مسعد المتولي زيادة، وإسراء فرغلي محمود قبيص عبد الله، ومحمد عبد المنعم عبد الفتاح عبد الصمد.