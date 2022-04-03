اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 أبريل 2022 09:12 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة النقل تجرى حركة تغييرات كبرى بين قيادات ميناءى دمياط والإسكندرية

الأحد، 03 أبريل 2022 08:43 ص
وزارة النقل تجرى حركة تغييرات كبرى بين قيادات ميناءى دمياط والإسكندرية وزارة النقل
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت وزارة النقل حركة تغييرات كبرى بين قيادات هيئة ميناء دمياط وهيئة ميناء الإسكندرية فى إطار ضخ دماء جديدة وفقما أعلنت، وتضمنت التغيرات الأتى:
 
1. اللواء بحري نهاد شاهين علي للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامه لميناء الاسكندرية بدلا من اللواء طارق شاهين. 
 
2. اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش للقيام بأعمال رئيس مجلس اداره هيئة ميناء دمياط بدلا من اللواء وليد عوض.
 
وأكدت وزارة النقل أن ذلك يأتي في إطار ضخ دماء جديدة فى اثنين من أهم الموانئ المصرية لاستكمال المشروعات الضخمة والعملاقة التي يتم تنفيذها بالمينائين اللذان يشهدان تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة ضمن مخطط الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة النقل لتطوير كافه الموانئ البحرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات ولتعظيم الاستفادة من النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي.
 
 

ميناء دمياط

ميناء الاسكندرية

وزارة النقل

حركة تنقلات بين قيادات النقل

رئيس ميناء الاسكندرية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة