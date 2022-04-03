وزارة الأوقاف: 15 قافلة دعوية مشتركة مع الأزهر الشريف خلال شهر رمضان

أعلنت وزارة الأوقاف، أنه فى إطار مواصلة وتكثيف جهود الوزارة فى العمل الدعوى بالمديريات الإقليمية، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ووفاءً بأداء رسالتها فى نشر الفكر الوسطى المستنير وتحصين النشء من أى فكر متطرف، وحرصًا منها على تصحيح المفاهيم الخاطئة، تنظم وزارة الأوقاف بالتعاون مع الأزهر الشريف، (15) قافلة دعوية مشتركة لخطبة الجمعة فى (15) محافظة من محافظات الجمهورية خلال الشهر الفضيل، وذلك على النحو التالي:

(القاهرة - شمال سيناء –أسوان- البحيرة -مطروح –المنيا- قنا- سوهاج- بنى سويف- الوادى الجديد- جنوب سيناء- القليوبية- الجيزة- الشرقية- البحر الأحمر).

وسننشر تباعًا تفاصيل وأماكن انطلاق هذه القوافل.