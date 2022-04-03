نيبال والهند توقعان أربع اتفاقات اقتصادية لتعزيز العلاقات الثنائية

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وقعت الحكومة النيبالية، مع نظيرتها الهندية على أربع اتفاقات مشتركة خلال زيارة رئيس الوزراء النيبالي شير بهادور ديوبا إلى الهند.

ونقلت صحيفة (ذا كاتماندو) النيبالية عن مصادر في وزارة الخارجية قولها "إن الاتفاقات الأربع بين البلدين تشمل التحالف الدولي للطاقة الشمسية بين نيبال والهند، والمساعدة الفنية المتعلقة بالسكك الحديدية، وتوريد المنتجات البترولية، وتبادل الخبرة الفنية بين مؤسسة النفط النيبالية ومؤسسة النفط الهندية".

وأضافت أن رئيس الوزراء النيبالي التقى مع نظيره الهندي، ناريندرا مودي، اليوم السبت لافتتاح خط السكك الحديدية الوحيد في الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا مع جارتها الجنوبية بهدف تعميق العلاقات.

وبعد الاجتماع، قام ديوبا ومودي بشكل مشترك برفع العلم الأخضر لبدء تشغيل خط السكك الحديدية بين "جاناكبور" في نيبال ومدينة "جايناجار" الحدودية في الهند.

كما افتتح رئيسا الوزراء عن بعد خط نقل الكهرباء الذي سيوفر الطاقة الكهرومائية المولدة في منطقة "سولوكهومبو"، لشبكة الكهرباء الوطنية في نيبال.

واتفق البلدان على تسريع مشروع الطاقة الكهرومائية "بانشيسوار" على حدودهما في غرب نيبال، والذي قال مودي إنه سيكون "عامل تغيير" لتنمية المنطقة.