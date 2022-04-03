نصاب بتاع ربنا.. مستريح الشرقية يستغل الدين للاستيلاء على شقى العمر (فيديو)

كتب أحمد حسني

تتعدد وسائل النصب بين حين وآخر، ويختلف الضحايا كل حسب احتياجاته ومتطلباته، لكن هناك نوعا فريداً مهما طال عليه الزمن لا يتجدد ولا يتغير، "النصاب الشيك".. هو نصاب من نوع خاص يجمع من راغبي الثراء السريع الأموال بل الملايين من الجنيهات، بحجة تشغيل هذه الأموال في أحد المجالات، وتوزيع أرباح شهرية مرتفعة، ومن ثم يختفي، وتختفي معه أحلام الجميع.

يتغير الزمان ومع اكتشاف العشرات من هؤلاء النصابين، إلا أنهم ينجحون دائما في استقطاب المواطنين بنفس الطريقة التقليدية، والاستيلاء على ملايين الجنيهات.

"الحلقة الثانية"

وفى الحلقة الثانية من برنامج " النصاب الشيك"، يقول محمد أحمد ثروت، أحد ضحايا مستريح الشرقية، إنه كان خارج البلاد من أجل العمل وعاد لبلده الشرقية منذ شهور قليلة، وبحوزته قيراط أرض، موضحاً أن المستريح دخل على ضحاياه من باب الدين وأنه يتعامل بما يرضى الله، مستطرداً:" بعت القيراط اللى حيلتى، وأديت فلوسه 250 ألف جنيه للمستريح، وكان متفق معايا إنه يدينى 33% فوائد".

وأضاف ضحية المستريح: "الفلوس اللى ضاعت منى أثرت على كل حياتى، ولادى قعدتهم من المدرسة، وقاعد في بيت بالإيجار عندى 4 أطفال مش عارف أصرف عليهم، حالتى المادية صفر، معنديش مهنة ولا تعليم، مش عايز بس غير فلوسى عشان أعرف أعيش".