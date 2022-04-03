نشطاء فى المكسيك يشجعون السكان الأصليين على زراعة الماريجوانا أمام القصر الحكومى

فاطمة شوقى

يشجع النشطاء الذين يروجون لإضفاء الشرعية على الماريجوانا السكان الأصليين على أن يكونوا أول من يزرعونه فى البلاد، وفى البداية بزراعة بعض النباتات أمام القصر الحكومى فى مدينة هيرموسيلو بولاية سونورا، وأعلنوا أنه اعتبارا من نهاية الأسبوع سيبدأون محصولا مع شعب "مايو" فى المنطقة الجنوبية من الولاية.

وأشارت صحيفة "لا اكسبتنثيون" المكسيكية إلى أن النشطاء يروجون لخطة "تيتاكالا" وهى التى يكون السكان الأصليين والقطاعات الضعيفة هم أول من يزرع الماريجوانا فى البلاد، ولهذا السبب قاموا بزراعة رمزية للأنواع المشهورة من الماريجوانا الجمعة المقبلة أمام القصر الحكومى.

وأوضحت الصحيفة أنه برفقة السلطات التقليدية لشعب مايو ، الذين يعيشون في شمال سينالوا وجنوب سونورا ، ذهب النشطاء إلى سلطات مختلفة مثل مقر الفرع التنفيذي للولاية ، والكونجرس المحلي ، ومكتب المدعي العام ، و هيئة حقوق الانسان، لإخطار السلطات أنه اعتبارًا من نهاية هذا الأسبوع سيبدأون محصولًا تقليديًا مع شعب المايو أو يورميس فى بلدية ألاموس ، وهى المنطقة الأكثر خصوبة فى الولاية لهذه الزراعة وهى قريبة جدا مما يسمى ب"المثلث الذهبى".

ويتكون"المثلث الذهبي" من سينالوا وتشيهواهوا ودورانجو هو منطقة من البلاد تساعد ، بسبب مناخها وجغرافيتها ، على زراعة الماريجوانا وخشخاش الأفيون، الذي يستخرج منه صمغ الأفيون.

قال اندريس سافيدرا ، محامي خطة تيتاكالا Tetecala ، ممثل المجموعة المؤيدة لإضفاء الشرعية وتنظيم صناعة الماريجوانا التي تفيد القطاعات الاجتماعية ، لوكالة "إيفى " الإسبانية ، أنهم لا يقاتلون من أجل مصنع ، بل يطالبون بشعار "الأرض والحرية" بحيث يمكن للفلاحين اختيار ما سيزرعونه في أراضيهم.

وأكد سافيدرا "لم نأت حقًا لطلب الإذن من الحكومة ، لقد جئنا حقًا لإبلاغ السلطات أن زراعة الماريجوانا ستبدأ في أراضي مايو ، وبالكاد ما زلنا في المرحلة الأولى ، من المعلومات ، من الاقتراب من المصنع ، مرحلة استزراع القنب ".

وقالت كارينا بيلمونت ، مهندسة زراعية في جامعة متروبوليتان المستقلة أنه في المرحلة الأولى من زراعة الماريجوانا التقليدية مع شعب مايو ، يقترحون استخدام كل الإنتاج للأغراض الطبية لعلاج أكثر من 25 مرضًا، والأمراض المزمنة مثل السرطان والسكري والقلق والاكتئاب والروماتيزم وأنواع الآلام المختلفة.

وأوضحت أماندا بورجوس هيرموسيلو ، من سكان مايو ، أن الزراعة التقليدية الأولى ستكون في إلجورينافو ، في جبال بلدية ألاموس.

وأكدت رئيسة مجلس الشيوخ المكسيكي ، أولجا سانشيز كورديرو ، أن مجلس الشيوخ يبني نموذجًا لتنظيم الحشيش ، والذي بالإضافة إلى القضاء على النهج التحريمي ، الذي زاد العنف في البلاد ، سيضمن الأمن و مراقبة استهلاك النبات.