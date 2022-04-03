من فضل ربنا وكله هياكل.. صاحب مخبز يوزع العيش مجانا في طنطا طوال شهر رمضان

الغربية مصطفى عادل

قدم اليوم السابع بثا مباشراً من أمام أحد المخابز بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، والذي قرر صاحبه أن يوزع الخبز للمواطنين بالمجان، بدون مقابل وبأي كميه طوال أيام شهر رمضان المبارك.

يقول صاحب المبادرة لـ اليوم السابع، أن فكره المبادرة بدأت قبل شهر رمضان بفترة، بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، في ظل ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية، ما يدفع المواطنين لاستخدام الخبز في الوجبات.

وأشار إلى أنه تواصل مع المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، وعرض عليه فكرة مبادرته، مع تحمله أي مسئولية تجاه ذلك، مشيرا إلى أن الفكرة لاقت ترحيب الجهات التنفيذية بالمحافظة، وبدأ في تنفيذ الفكرة أمس السبت أول أيام شهر الخير.

واضاف أنه يبدأ العمل مبكراً بحيث تكون أمامه فرصه لتجهيز الخبز في أكياس لتوزيعه على المواطنين حتي لا يضطر أي منهم للانتظار، مشيرا أن المواطنين اندهشوا مما قمنا به ورفضنا الحصول منهم على ثمن الخبز

وأكد أن المبادرة لاقت ترحيب واستحسان المواطنين، وعندما يحصلون على الخبز يقومون بالدعاء لنا وهذا فقط ما نرجوه، مبيناً أن حصة المخبز 2 طن يوم بما يعادل 26 ألف رغيف مؤكدا أنه قرر تطبيق المبادرة طوال الشهر المبارك دون الحصول على أجر من المواطنين.