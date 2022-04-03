مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 14 رحلة طيران دولية أوربية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأحد 14 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، ضمن 76 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من أمس السبت حتى الجمعة المقبل.

وكشفت جداول وصول الرحلات أن أغلب الرحلات تصل من 8 دول أوربية وأن من بين الرحلات 3 داخلية و73 رحلة دولية أغلبها أوربية.

وتبين من كشوف الرحلات وصول 3 رحلات من بلجيكا و4 رحلات من هولندا و12 رحلة من المطارات الإيطالية و19 رحلة من ألمانيا و16 من التشيك، و15 من بولندا، كما يستقبل المطار 3 رحلات من سويسرا، ورحلة من مطار لكسمبورج، و3 رحلات داخلية من مطار القاهرة الدولي.