مطار برج العرب يستقبل أولى رحلاته القادمة من باريس

كتبت رحاب نبيل

استقبل مطار برج العرب الدولى، اليوم الأحد، أولى رحلاته القادمة من مطار أورلى بباريس وعلى متنها 99 راكبا، حيث تنظم الشركة رحلة أسبوعياً لمطار برج العرب قابلة للزيادة خلال الشهر المقبل مع تزايد الحركة الجوية.

قامت سلطات مطار برج العرب، بأستقبال الطائرة بتقليد رش المياه كما هو متبع دولياً مع تقديم كافة المساعدات اللازمة داخل صالات الوصول وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية.

وفى إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بتقديم كافة التسهيلات لشركات الطيران القادمة الي المطارات المصرية، قام فريق عمل من العلاقات العامة بإستقبال ركاب الطائرة بالورود و الهدايا التذكارية في أجواء سادها الود والترحاب من العاملين.