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مصر تعرب عن إدانتها للتصعيد الإسرائيلي بمواصلة اقتحامات المسجد الأقصى

الأحد، 03 أبريل 2022 02:52 م
مصر تعرب عن إدانتها للتصعيد الإسرائيلي بمواصلة اقتحامات المسجد الأقصى السفير أحمد حافظ
كتب : أحمد جمعة

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أعرب السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن بالغ الإدانة لما تشهده الأراضي الفلسطينية من تصعيد إسرائيلي خلال الأيام الأخيرة، وما تخلَّلته من مواصلة اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين لساحة المسجد الأقصى المُبارك، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فضلًا عن استمرار وتيرة عمليات استهداف المواطنين الفلسطينيين.
 
وأكَّد المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في بيان صحفى، الأحد، على ضرورة تجنب التصعيد وبشكل فوري، خاصة خلال شهر رمضان المبارك والأعياد المسيحية واليهودية، مع عدم الانزلاق إلى دوائر من العنف التي تحول دون تحقيق الاستقرار المنشود، وتُكرس لمُناخ التوتر الذي لن يفضي سوى إلى مزيد من التصعيد المُتبادل. هذا، وشدَّد على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي لتوفير الحماية الواجبة للمدنيين الفلسطينيين، وكذا وقف أي ممُارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى وسائر المُقدسات الدينية وهوية مدينة القدس الشرقية.

 


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اليوم السابع بلس

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