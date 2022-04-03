مصرع عامل وإصابة زوجته وشقيقه بسبب تعدى 3 أشخاص عليهم فى مزرعة ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت قرية ميت الحوفيين التابعة لدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، مصرع عامل وإصابة زوجته وشقيقه، بسبب تعدي متهمين عليهم أثناء عملهم بأحد المزارع بالقرية، وذلك بسبب وجود خلافات بين مالك المزرعة والمتهمين، وجرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على السلاح المضبوط المستخدم.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي باستقبال عامل لقى مصرعه، وإصابة زوجته وشقيقه بسبب مشاجرة حدثت بينهم وبين آخرين.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة كل من "حمدي أ ا"، 39 سنة، عامل، مقيم بني سويف، لقى مصرعه إثر إصابته بجرح قطعي بالرقبة، وإصابة زوجته "س إش"، 33 سنة، ربة منزل، مصابة بقطع بوتر الإصبع الوسطى لليد اليسرى، وشقيق الأول "خالد أ س"، 33 سنة، عامل،مصاب بجروح بمناطق متفرقة بالجسم.

وبسؤال المجني عليم قرروا تعدي كلا من "م ز ق"، وشقيقه "أ ز ق"، ونجل الأول "ز م ز"، عليهم بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات وفروا هاربين، وذلك لوجود خلافات على ملكية الحديقة بين المتهمين ومالكها، وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وبإرشادهم تم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة "مطواة قرن غزال"، وتم التحفظ على السلاح، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.