اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 أبريل 2022 03:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع عامل وإصابة زوجته وشقيقه بسبب تعدى 3 أشخاص عليهم فى مزرعة ببنها

الأحد، 03 أبريل 2022 12:58 م
مصرع عامل وإصابة زوجته وشقيقه بسبب تعدى 3 أشخاص عليهم فى مزرعة ببنها مشاجرة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت قرية ميت الحوفيين التابعة لدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، مصرع عامل وإصابة زوجته وشقيقه، بسبب تعدي متهمين عليهم أثناء عملهم بأحد المزارع بالقرية، وذلك بسبب وجود خلافات بين مالك المزرعة والمتهمين، وجرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على السلاح المضبوط المستخدم.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي باستقبال عامل لقى مصرعه، وإصابة زوجته وشقيقه بسبب مشاجرة حدثت بينهم وبين آخرين.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة كل من "حمدي أ ا"، 39 سنة، عامل، مقيم بني سويف، لقى مصرعه إثر إصابته بجرح قطعي بالرقبة، وإصابة زوجته "س إش"، 33 سنة، ربة منزل، مصابة بقطع بوتر الإصبع الوسطى لليد اليسرى، وشقيق الأول "خالد أ س"، 33 سنة، عامل،مصاب بجروح بمناطق متفرقة بالجسم.

وبسؤال المجني عليم قرروا تعدي كلا من "م ز ق"، وشقيقه "أ ز ق"، ونجل الأول "ز م ز"، عليهم بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات وفروا هاربين، وذلك لوجود خلافات على ملكية الحديقة بين المتهمين ومالكها، وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وبإرشادهم تم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة "مطواة قرن غزال"، وتم التحفظ على السلاح، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


أمن القليوبية

مديرية أمن القليوبية

مشاجرة

ميت الحوفيين

مركز بنها

مزرعة

خلافات علي ملكية مزرعة

ربة منزل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة طفل بقليوب

الأربعاء، 30 مارس 2022 06:16 م

أمن القليوبية يعيد طفلين لأسرتهما بشبرا الخيمة خرجا للهو فضلا الطريق

الأحد، 27 مارس 2022 12:41 م

أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة بمسكنها بقليوب

الإثنين، 14 مارس 2022 08:28 م

أمن القليوبية ينجح فى إثناء عاطل عن القفز من أعلى لوحة إعلانية.. كان فى حالة سكر

الإثنين، 07 مارس 2022 01:20 م

أمن القليوبية يضبط عاطلا صادر ضده حكم بالإعدام لاتهامه بقتل شخص فى قويسنا

الأحد، 06 مارس 2022 05:44 م

أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط مستريح جديد استولى على 9 ملايين جنيه

الخميس، 24 فبراير 2022 12:31 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة