مصرع طفل وطالب غرقا بجهينة وطهطا شمال سوهاج.. والنيابة تصرح بالدفن الجثتين

سوهاج محمود مقبول

لقى طفل مصرعه غرقا بدائرة مركز جهينة، أثناء لهوه على حافة الترعة المجاورة لمنزله، بينما لقى طالب بدائرة مركز طهطا مصرعه غرقا بنهر النيل لعدم إجادته السباحة ، تم انتشال الجثتين وتم نقلهما للمستشفى وتم العرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثتين.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغين منفصلين الأول بوصول الطفل أحمد ج م ح، ويقيم دائرة مركز جهينة إلى المستشفى المركزي جثة هامدة "ادعاء غرق".

وبسؤال والده المدعو جمال م ح ع 64 سنة بالمعاش، ويقيم بذات الناحية، أفاد بأنه أثناء لهو نجله المذكور على حافة الترعة المجاورة لمنزله انزلقت قدماه وسقط بها، ما نتج عنه غرقه ووفاته ونفي الشبهة الجنائية، تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.

وجاء البلاغ الثانى من دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج عن غرق شخص بنهر النيل دائرة مركز طهطا ، تم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ البرى وتبين من التحريات غرق طالب 15 سنة ، ويقيم بذات الناحية تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام، وبسؤال والده 41 سنة عامل، ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء استحمام نجله المذكور بنهر النيل ، ولعدم إجادته السباحة غرق بـه ونفي الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.