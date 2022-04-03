اليوم السابع
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الأحد، 03 أبريل 2022 10:42 م
أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية يبحث مع قنصل عام دولة ليبيا تعزيز سبل التعاون

الأحد، 03 أبريل 2022 04:44 م
محافظ الإسكندرية يبحث مع قنصل عام دولة ليبيا تعزيز سبل التعاون جانب من اللقاء
الإسكندرية جاكلين منير

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استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، محمد صالح الساعدى القنصل العام لدولة ليبيا، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون وخاصة بعد تولى سيادته عماده السلك القنصلى بالإسكندريةورحب المحافظ بقنصل دولة ليبيا مقدمًا له التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد الشريف على العلاقة الوطيدة التى تربط البلدين الشقيقين مصر وليبيا عبر  السنين. مشيراً إلى حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم والرعاية للقنصلية والجالية الليبية بالإسكندرية.

من جانبه؛ قدم القنصل الشكر للمحافظ على حفاوة الاستقبال، وأشاد بالدور القيادى التى تقوم به أن مصر فى المنطقة العربية وأنها كانت دائمًا داعمًا لليبيا فى كل أزماتها.

وأشار إلى حب المواطن الليبى لمدينة الإسكندرية وهو الأمر الذى أنعكس على زيادة عدد الجالية الليبية فى الإسكندرية.

 

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الاسكندرية

محافظ الاسكندرية

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قنصل ليبيا

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