مبعوث الأمم المتحدة يرحب بدخول هدنة اليمن حيز التنفيذ

كتبت : هند المغربي

رحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرج، بردود الفعل الإيجابية من جميع الأطراف على الهدنة في اليمن والتي من المقرر تستمر لمدة شهرين ووفق بيان جروندبرج، فإن جميع العمليات العسكرية الهجومية برا وجوا وبحرا خلال الهدنه التي بدأت مساء امس السبت

وأكد المبعوث الأممي الخاص أن "نجاح هذه المبادرة يعتمد على التزام الأطراف المتحاربة المستمر بتنفيذ اتفاق الهدنة بما يتضمن الإجراءات الإنسانية المصاحبة وتقدم جروندبرج بأحر التهاني إلى جميع اليمنيات واليمنيين بمناسبة بدء شهر رمضان المبارك، و أعرب عن أمله في أن "تعطي الهدنة التي بدأت الفرصة لليمنيات واليمنيين في الاحتفال بالشهر الكريم في سلام وأمن وطمأنينة."

وكان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أثنى على الأطراف المشاركة بالهدنة ، داعيا إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة لدعم التنفيذ الناجح للهدنة، وتفعيل آليات التعاون دون تأخير، معربا أيضا عن شكره لمبعوثه الخاص، هانز جروندبرج، وأعضاء فريقه على جهودهم الدؤوبة في سعيهم للتوصل إلى هذا الاتفاق.

وأوضح الأمين العام أن هذه الهدنة التي تتزامن مع شهر رمضان الفضيل، تفتح الباب أمام تلبية الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية الملحة لليمن وتخلق فرصة حقيقية لإعادة بدء العملية السياسية في اليمن.

ووفق الأمم المتحدة تتضمن بنود اتفاق الهدنة "تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع". كما تتضمن البنود أيضا "عقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن".

وذكر بيان المنظمة الأممية أنه لأكثر من سبع سنوات، دمرت الحرب حياة ملايين اليمنيين من نساء وأطفال ورجال، وأصبحت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ودفعت مؤسسات الدولة إلى حافة الانهيار، وعكست مسار التنمية البشرية لعقدين من الزمان، وهددت السلام والأمن الإقليميين.