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للتخفيف على الصائمين.. سيارة الأحوال المدنية هاتيجي لك لحد البيت (صور)

الأحد، 03 أبريل 2022 12:11 م
للتخفيف على الصائمين.. سيارة الأحوال المدنية هاتيجي لك لحد البيت (صور) طابور من الموطنين على سيارة الأحوال المدنية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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حرص قطاع الأحوال المدنية في وزارة الداخلية، بإشراف اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية، على توجيه سيارات متنقلة من الأحوال المدنية، تجوب الشوارع والميادين، لاستخراج الوثائق للمواطنين، حيث يوجد بها كافة الإمكانيات، كأنها سجل مدني متحرك، وذلك للتخفيف على المواطنين خلال شهر رمضان.
 
يذكر أن هناك ثورة تطوير حقيقية يشهدها قطاع الأحوال المدنية، حيث يتيح للمواطن الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم الخدمات بشكل حضاري يليق بالمواطن.
 
واستحدث قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية عددًا من الخدمات الجديدة، وبات المواطن يحصل على الخدمة خلال دقائق معدودات، وانتهى عصر انتظار الخدمة لعدة أيام، فى زمن التحول الرقمي، بل باتت الخدمات تتحرك للمواطنين حتى منازلهم، وساهم هذا التطور في خلق حالة من الرضا لدى المواطنين، الذين أبدوا استحسانهم بالخدمات الجديدة والتطور السريع في المواقع الشرطية الخدمية.
 
طابور من الموطنين على سيارة الأحوال المدنية (1)
طابور من الموطنين على سيارة الأحوال المدنية (1)

طابور من الموطنين على سيارة الأحوال المدنية (2)
طابور من الموطنين على سيارة الأحوال المدنية (2)

طابور من الموطنين على سيارة الأحوال المدنية (3)
طابور من الموطنين على سيارة الأحوال المدنية (3)

طابور من الموطنين على سيارة الأحوال المدنية (4)
طابور من الموطنين على سيارة الأحوال المدنية (4)

 


سيارة الأحوال المدنية

الأحوال المدنية

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