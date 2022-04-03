لأول مرة.. منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ترسل 200 مراقب لمتابعة الانتخابات البرلمانية فى المجر

كتبت: هناء أبو العز

أرسلت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، 200 مراقب لمتابعة الانتخابات البرلمانية فى المجر، وهو أمر غير معتاد بالنسبة للانتخابات في إحدى دول الاتحاد الأوروبي.

وبدأت الانتخابات البرلمانية في المجر، بدعوة 8.2 مليون ناخب مؤهل للإدلاء بأصواتهم، وتتقدم تسع قوائم حزبية على مستوى البلاد و658 مرشحًا مباشرًا لشغل 199 منصبًا، وستُحسم الانتخابات بين حزب فيدس القومي اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء فيكتور أوربان وتحالف من أهم ستة أحزاب معارضة.

ووضعت الاستطلاعات الأخيرة حزب فيدس متقدمًا على تحالف المعارضة بفارق بضع نقاط مئوية، وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها الساعة 7 مساءً، ومن المتوقع أن تظهر النتيجة النهائية الأولية في وقت متأخر من المساء.

وفى نفس السياق، أدلى رئيس الوزراء فيكتور أوربان بصوته مع زوجته في مركز اقتراع في بودابست صباح اليوم.

ويبدو أن السكان المجريين منقسمون في ضوء الانتخابات البرلمانية المقبلة يوم الأحد 3 أبريل 2022. وفقًا لتقرير في دير شبيجل ، يزعم أنصار رئيس الحكومة الحالي فيكتور أوربان وحزبه فيدسز أن اليميني الشعبوي ملتزم بالعائلات أكثر من أي شخص آخر ويدافع عن البلاد، أما معارضو الرئيس فيتهمونه وحزبه بتدمير الديمقراطية بسياساتهم اليمينية، ومع ذلك ، من غير المؤكد ما إذا كان هناك عدد كافٍ من المواطنين الذين سيصوتون ضد أوربان ، الذي ظل في المنصب لمدة 12 عامًا.

وقد شغل فيكتور أوربان منصب رئيس وزراء المجر لمدة اثني عشر عامًا، الشعبوي اليميني هو رئيس الحكومة الأطول خدمة في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.