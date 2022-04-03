كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 234 ألف إصابة و306 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة

أ.ش.أ

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 234 ألفا و301 إصابة جديدة بفيروس كورونا و306 حالات وفاة ناجمة عنه خلال الــ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء"يونهاب" في نسختها الإنجليزية، اليوم الأحد، أن حصيلة إصابات الفيروس منذ انتشاره في البلاد ارتفعت بذلك إلى 13 مليونا و874 ألفا و216 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بالمرض إلى 17 ألفا و235 حالة وفاة.

وإأضافت الوكالة أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل بلغ 44.5 مليون، أو 86.7% من أصل 52 مليون نسمة، بينما تلقى 63.9% جرعات معززة.

وتشهد كوريا الجنوبية اتجاها تنازليا في منحنى الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة، حيث يتباطئ انتشار المتحور أوميكرون بعد أن بلغ ذروته الشهر الماضي.