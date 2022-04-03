كازاخستان: اعتقال عميل أجنبى خطط لاغتيال رئيس الدولة

ونقلت وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية عن بيان المكتب الصحفي للجنة الأمن الوطني "أن الاستخبارات في مدينة نورسلطان اعتقلت عميل استخبارات أجنبي، وهو مواطن من جمهورية كاواخستان "أ"، كان يخطط لمحاولة اغتيال الرئيس توكايف"، مضيفا أن المحتجز يشتبه به أيضا بإعداد محاولة اغتيال لعدد من المسؤولين الكازاخستانيين الآخرين.

وأوضحت أنه نتيجة للتفتيش، تم ضبط بندقية قنص أجنبية الصنع مزودة بكاتم للصوت ومخدرات ومبلغ كبير من المال، مشيرة إلى أن العميل قام بمهام الترويج للدعاية المعادية لروسيا في جمهورية كازاخستان، وخلق وجهات نظر معادية للروس في المجتمع من خلال نشر المواد ذات الصلة على الشبكات الاجتماعية، واعترف العميل - خلال التحقيق الأولي - بارتكاب الأعمال المذكورة أعلاه بناءً على تعليمات ومصالح دولة أجنبية.