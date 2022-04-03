قرار جمهورى بتعيين عمرو كمال حلمى عضوا بالشيوخ خلفا للراحل محمود الكردوسى

كتب محمد الجالى

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 134 لسنة 2022، بتعيين عمرو مصطفى كمال حلمى، عضوًا بمجلس الشيوخ، فى المكان الذي خلا بوفاة المرحوم محمود سيد محمود سيد الكردوسى.