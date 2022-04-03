اليوم السابع
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الأحد، 03 أبريل 2022 03:28 م
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قرار جمهورى بتعيين عمرو كمال حلمى عضوا بالشيوخ خلفا للراحل محمود الكردوسى

الأحد، 03 أبريل 2022 01:28 م
قرار جمهورى بتعيين عمرو كمال حلمى عضوا بالشيوخ خلفا للراحل محمود الكردوسى مجلس الشيوخ
كتب محمد الجالى

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نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم  134 لسنة 2022، بتعيين عمرو مصطفى كمال حلمى، عضوًا بمجلس الشيوخ، فى المكان الذي خلا بوفاة المرحوم محمود سيد محمود سيد الكردوسى.

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