اليوم السابع
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فرنسا.. شقيق زين الدين زيدان يطرد مرشحا للرئاسة من ملعب يديره

الأحد، 03 أبريل 2022 12:01 ص
فرنسا.. شقيق زين الدين زيدان يطرد مرشحا للرئاسة من ملعب يديره اللاعب الفرنسى المعتزل زين الدين زيدان
وكالات

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أقدم نور الدين زيدان، شقيق لاعب كرة القدم الفرنسي السابق زين الدين زيدان، على طرد مرشح اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية، إيريك زمور، من ملعب يديره بمدينة آكس أون بروفانس.

وقالت صحيفة "لوباريزيان"، اليوم السبت، إن زمور ارتدى رفقة عدد من مؤيديه ملابس الرياضة، وبعد دقيقتين من انطلاق المباراة طلب منه نور الدين زيدان المغادرة قائلا "هذا المكان ملكية خاصة وله صورة يحافظ عليها"، ليضطر إثرها زمور إلى المغادرة.

يذكر أن زمور بنى خطاب حملته الانتخابية على رفض الهجرة والإسلام، ودعا أنصاره إلى "تغيير مجرى التاريخ" والمضي نحو "استرداد" فرنسا.

كما وعد زمور خلال تجمعات سابقة بإنهاء الهجرة وإلغاء حق لم شمل الأسر واللجوء إلى طرد المهاجرين غير النظاميين، وإلغاء المساعدات الاجتماعية والطبية للأجانب غير الأوروبيين.


فرنسا

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