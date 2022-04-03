غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات تشارك فى ورشة عمل مشروع تنمية التجارة

كتب إسلام سعيد

شاركت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات في ورشة العمل التعريفية التي عقدها مشروع تنمية التجارة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية USAID بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، وذلك لاستعراض برنامج تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر (TRADE)، والتعرف على نطاق عمل البرنامج ومخرجات دراسة الأسواق الدولية والتجارة الاليكترونية.

وقال محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، إن الورشة تساهم في تعريف الشركات والمصانع خاصة الصغيرة والمتوسطة بالخدمات المقدمة من برنامج تنمية الصادرات الممول من الوكالة الأمريكية، واليات تأهيل المصانع للانضمام الي منظومة التصدير لاسيما الشركات التي ذات الجاهزية للتصدير، وذلك من خلال ثلاث مكونات رئيسية وهي تحسين القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء قدرات المؤسسات الداعمة للتجارة مثل المجالس التصديرية، وتطوير سياسات التجارة والاستثمار وتحسين البيئة المؤسسية، وذلك للوصول إلى بيئة ومناخ يساعد على استدامة التصدير.

وقال محمد قاسم عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة التجارة الخارجية بالاتحاد، أن برنامج تسهيل التجارة يستهدف زيادة حجم الصادرات من خلال بناء القدرات لمجموعة من المصانع بما يسهم في زيادة اعداد الشركات المؤهلة للتصدير، بما يحقق هدف الحكومة في الوصول بالصادرات المصرية الي 100 مليار دولار.

ومن ناحيته أكد رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر (TRADE) أن المشروع يعمل علي تعزيز التجارة الدولية وزيادة الصادرات المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من عدد من القطاعات المهمة من بينها قطاع الملابس الجاهزة وقطاع المفروشات، فضلا عن قطاعات اخري مثل مواد البناء والتشييد، الكيماويات والتغليف والتعبئة.

ويقوم المشروع بتقديم الخبرات والدعم الفني لأعضاء غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات في مجال إتاحة الفرص التصديرية، للسوق الأمريكي، الأمر الذي من شأنه خلق روابط تعزز من القدرات التصديرية لأعضاء الغرفة والشركات الصغيرة والمتوسطة ويساعد المصدرين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي تحديد المشترين الدوليين والتواصل معهم و الدخول علي منصات التجارة الإلكترونية والتسوق الالكتروني وكيفية الحصول علي الشهادات المعتمدة المطلوبة بالإضافة إلي تقديم منتجات طبقا للمواصفات الدولية.