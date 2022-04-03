"غازبروم" الروسية تؤكد تلبية إمدادات الغاز للأوروبيين عبر أوكرانيا

وأفادت الشركة في بيان أصدرته اليوم الأحد، بأنها تقوم بضخ الغاز الطبيعي عبر أوكرانيا كالمعتاد بناء على طلبات المستهلكين الأوروبيين، مشيرة إلى أنها سلمت 108.4 مليون متر مكعب من الغاز اليوم.

يُشار إلى أن عقد شركة "غازبروم" مع أوكرانيا يحدد الكمية اليومية من الغاز الطبيعي، التي تمر عبر الأراضي الأوكرانية، بحوالي 109.6 مليون متر مكعب يوميا، أو 40 مليار متر مكعب حتى نهاية عام 2022.

وفي سياق متصل، وارتباطا بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مصفاة نفط في مدينة "أوديسا" الساحلية، بجانب إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين قرب كييف.

وأفاد المتحدث باسم الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، اليوم، أنه تم استهداف مصفاة لتكرير النفط و3 مستودعات للوقود ومواد التشحيم بالقرب من مدينة أوديسا، كانت تستخدم لإمداد القوات الأوكرانية في منطقة ميكولايف.

ولفت إلى قيام الدفاعات الجوية الروسية بإسقاط طائرتين أوكرانيتين بدون طيار في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف وإلى الشرق منها، كما جرى تدمير ما مجموعه 51 من البنى التحتية العسكرية الأوكرانية خلال الليل.

وكشف نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي (المجلس الأعلى للبرلمان) قسطنطين كوساتشوف، أن حلف "الناتو" كان يقترب بشكل مستمر من الخطوط الحمراء الروسية، وأصبح مصدرا للنزاعات والأزمات في العالم.

وقال كوساتشوف في تصريحات اليوم لوكالة أنباء "تاس" الروسية بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الحلف: "لقد أثبت القرن الـ21 أن حلف "الناتو" ليس ضامنا لأمن أوروبا، ولكنه ضمان لمشاكل أمنها ومصدرا للأزمات والصراعات، معتبرا أن حلف الناتو غير قادر على التفاوض.