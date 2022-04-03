اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 أبريل 2022 01:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

"غازبروم" الروسية تؤكد تلبية إمدادات الغاز للأوروبيين عبر أوكرانيا

الأحد، 03 أبريل 2022 12:56 م
"غازبروم" الروسية تؤكد تلبية إمدادات الغاز للأوروبيين عبر أوكرانيا غازبروم - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت شركة "غازبروم" الروسية أنها تلبي طلبات الإمداد بالغاز الطبيعي للمشترين الأوروبيين وتوفر أكثر من 108 ملايين متر مكعب يوميا عبر أوكرانيا. 

وأفادت الشركة في بيان أصدرته اليوم الأحد، بأنها تقوم بضخ الغاز الطبيعي عبر أوكرانيا كالمعتاد بناء على طلبات المستهلكين الأوروبيين، مشيرة إلى أنها سلمت 108.4 مليون متر مكعب من الغاز اليوم.

يُشار إلى أن عقد شركة "غازبروم" مع أوكرانيا يحدد الكمية اليومية من الغاز الطبيعي، التي تمر عبر الأراضي الأوكرانية، بحوالي 109.6 مليون متر مكعب يوميا، أو 40 مليار متر مكعب حتى نهاية عام 2022.

وفي سياق متصل، وارتباطا بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مصفاة نفط في مدينة "أوديسا" الساحلية، بجانب إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين قرب كييف.

وأفاد المتحدث باسم الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، اليوم، أنه تم استهداف مصفاة لتكرير النفط و3 مستودعات للوقود ومواد التشحيم بالقرب من مدينة أوديسا، كانت تستخدم لإمداد القوات الأوكرانية في منطقة ميكولايف.

ولفت إلى قيام الدفاعات الجوية الروسية بإسقاط طائرتين أوكرانيتين بدون طيار في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف وإلى الشرق منها، كما جرى تدمير ما مجموعه 51 من البنى التحتية العسكرية الأوكرانية خلال الليل.

وكشف نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي (المجلس الأعلى للبرلمان) قسطنطين كوساتشوف، أن حلف "الناتو" كان يقترب بشكل مستمر من الخطوط الحمراء الروسية، وأصبح مصدرا للنزاعات والأزمات في العالم.

وقال كوساتشوف في تصريحات اليوم لوكالة أنباء "تاس" الروسية بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الحلف: "لقد أثبت القرن الـ21 أن حلف "الناتو" ليس ضامنا لأمن أوروبا، ولكنه ضمان لمشاكل أمنها ومصدرا للأزمات والصراعات، معتبرا أن حلف الناتو غير قادر على التفاوض.

 


غازبروم

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة