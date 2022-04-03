عصائر الصيام على الموضة.. شاهد أحدث تقاليع المشروبات الرمضانية بالإسكندرية.. لايف

قدم تليفزيون اليوم السابع، فيديو لايف، حول أشهر أنواع العصائر فى شهر رمضان الكريم من أسواق الإسكندرية والتى تشهد إقبالا من أهالى الإسكندرية قبل موعد الإفطار بساعات قليلة.

ويقول إدهم القبطان، بائع عصائر بالإسكندرية، أن طوال شهر رمضان يتم تصنيع مختلف أنواع العصائر لإرضاء كافة الأذواق، ومنها أنواع الفاكهة المختلفة التى تتميز بقدرتها على رفع مناعة جسم الإنسان مثل الافوكادو والكيوى.

بالإضافة إلى عصائر رمضان الشعيرة والمعتادة، السوبيا، الخروب، العناب، التمر هندى، وكذلك عصائر الفاكهة المحببة مثل المانجو، الفراولة، البرتقال، برتقال بالنعناع وكذلك أنواع العصائر المخصوص مثل جوافة بالنعناع، وليمون بالنعناع الاخضر أو نعناع السيرم.

وحول أسعار العصائر هذا العام قال، أن الأسعار تبدأ من 13 جنيها للحجم الصغير من الخروب والسوبيا وتصل إلى 25 جنيها للحجم الكبير من عصير الفواكه المختلفة، ثم 40 جنيها للأفوكادو والكيوى.

وحول أفضل طريقة لتصنيع العصائر أكد يتم نقع العناب والتمر هندى ليلة كاملة دون غلى المنتج حتى يعطى افضل نتيجة للعصير ويعطى المذاق المحبب للمستهلك وعن الإقبال خلال شهر رمضان أكد على الاقبال يزداد قبل موعد الإفطار بساعات قليلة وهناك إقبال كبير من المواطنين على العصائر المحببة.