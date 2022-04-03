اليوم السابع
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طقس حار على القاهرة شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 31 وأسوان 41 درجة

الأحد، 03 أبريل 2022 07:00 ص
طقس حار على القاهرة شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 31 وأسوان 41 درجة الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى وجنوب سيناء، مائل الحرارة على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم نشاط رياح على  القاهرة الكبرى  والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، وطقس  مشمس بشمال وجنوب الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 17 درجات، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 19 درجات، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 19 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 20 درجة، وسانت كاترين العظمى 30 درجات والصغرى 08.
 
 
 

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