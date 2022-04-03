ضبط هارب من 74 سنة سجنا و118 ألف جنيه غرامة بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (51) قطعة سلاح نارى ، (102) قضية مخدرات وتنفيذ (49023) حكم قضائى متنوع.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (3) قطع سلاح نارى وأبيض، وضبط (5) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها ( كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) .. بحوزة (5) متهمين .. لعدد 2 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ (5327) حكم قضائى متنوع.

وقامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة ساحل سليم بنطاق مديرية أمن أسيوط.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (4) متهمين ..بحوزتهم (2 بندقية آلية – بندقية خرطوش – 2 فرد محلى).

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (81) حكم حبس "67 جزئى – 14 مستأنف" فى قضايا (تبديد – شيكات) والمحكوم عليه فيها بمدد حبس بلغت (74 سنة) وكفالات مالية (118 ألف جنيه), بتغير محل إقامته والإقامة بإحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية خشية ضبطه عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها .