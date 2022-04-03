صحيفة: توقعات بارتفاع معدل تبني العملات المشفرة بالأرجنتين بنسبة 235٪ عام 2022

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "الأكونوميستا" الإسبانية، إنه فى عام 2022 ، من المتوقع أن يقفز معدل تبنى العملات المشفرة فى عدة دول فى أمريكا اللاتينية لنسبة غير مسبوقة، حيث فى الأرجنتين من المتوقع أن يقفز معدل تبنى العملة المشفرة من 5.5% من السكان إلى 18.4% أى بزيادة تقدر بـ235%، وذلك وفقا لاستطلاع للرأى أجرته شركة شيرلوك.

وأوضحت الصحيفة أن أحد البيانات التي تُظهر الاعتماد الأكبر للعملات المشفرة في الدولة هو نجاح امتداد Google Chrome الجديد ، المسمى "Meli a USDT" ، والذي يحول أسعار Mercado Libre إلى العديد من العملات المشفرة، وباستخدام هذا الامتداد ، سيكون أى شخص قادرا على تغيير الأسعار الموجودة في أكبر موقع للتجارة الإلكترونية في الأرجنتين إلى دولارات أو بيتكوين أو إيثريوم".

بالإضافة إلى ذلك ، ظهرت هذه الأيام الأخبار عن قيام مطورين أرجنتينيون بإطلاق العملة المستقرة "Peronio" (في إشارة إلى Juan Domingo Perón) ، والتي ترتبط بسعر الدولار. للحصول عليها ، من الضروري أن يكون لديك محفظة MetaMask ، والاتصال بشبكة Polygon ومن هناك تبادل عملة مستقرة USDC مقابل peronios. سيكون هذا ممكنًا قريبًا من تطبيق على iOS و Android أيضًا.

من ناحية أخرى ، أكد استطلاع شيرلوك أن البرازيل لديها أعلى اعتماد للعملات المشفرة في أمريكا اللاتينية ، حيث يعتزم أكثر من 25٪ من المشاركين الحصول على العملات المشفرة في عام 2022 ، تليها كولومبيا ، بنسبة 22.3٪.

ولخص باتريك أونيل ، الشريك الإداري لشركة شيرلوك أن" استطلاعنا أن أمريكا اللاتينية على وشك أن تشهد زيادة هائلة في اعتماد العملات الرقمية في العديد من البلدان في المنطقة".

وأوضح أونيل: "من الواضح أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالعملات المشفرة ،" ومع ذلك ، يعكس الاستطلاع أيضًا أن المشاركين يواجهون مخاوف بشأن الأمن السيبراني فيما يتعلق بالتبادلات والرموز ، بالإضافة إلى الإحباط من توفر التحليلات. البحوث المستقلة والموارد التعليمية في هذه المنطقة الناشئة للاستثمار ".

تصدرت البرازيل عناوين الصحف في عالم العملات المشفرة لأن مدينة ريو دي جانيرو أعلنت أنها ستقبل عملات البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة لدفع الضرائب ، بالتحالف مع بينانس Binance. تخطط البورصة لفتح مكتب تجاري في تلك المدينة ومن المرجح أن تقدم بعض الخدمات لتلقي المدفوعات وتحويل العملات المشفرة إلى ريال.