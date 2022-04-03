سريلانكا تحجب وسائل التواصل الاجتماعى لاحتواء الاحتجاجات

وكالات

حظرت سريلانكا وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة لوقف الاحتجاجات المتصاعدة ضد رئيس البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية، وفقا لموقع "نت بلوكس" الذي يراقب عمليات حجب الإنترنت في العالم.

وحسب موقع روسيا اليوم، "سريلانكا فرضت حظرا وطنيا على وسائل التواصل الاجتماعي، عبر تقييد الوصول إلى منصات مثل تويتر وفيسبوك وواتسآب ويوتيوب وإنستجرام".

ونقلت قناة "أدا ديرانا" الموالية للحكومة عن منظم وسائل الإعلام في سريلانكا، أن وزارة الدفاع هي من طلبت من مزودي خدمة الإنترنت "تقييد" الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي بشكل "موقت".

وقبل تفعيل الحظر، أطلق نشطاء مجهولون دعوات على الإنترنت لتظاهرات حاشدة جديدة اليوم ضد الرئيس السريلانكي وسياسته الاقتصادية.

ومساء السبت، تحدى مئات الأشخاص حالة الطوارئ، وحظر التجول اللذين فرضهما الرئيس غوتابايا راجاباكسا يوم الجمعة، فخرجوا في تظاهرات في مدن عدة وانتشر جنود مسلحون في الشوارع.

وتواجه سريلانكا، الدولة البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، نقصا حادا في السلع الأساسية وارتفاعا كبيرا في الأسعار وانقطاعا طويلا للكهرباء، وهي أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها العام 1948.