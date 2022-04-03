اليوم السابع
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روسيا : استعداد بولندا لنشر أسلحة نووية أمريكية يعكس خضوعا لمظلة واشنطن النووية

الأحد، 03 أبريل 2022 08:30 م
روسيا : استعداد بولندا لنشر أسلحة نووية أمريكية يعكس خضوعا لمظلة واشنطن النووية رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف
أ ش أ

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أكد نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف، أن تصريح بولندا حول استعدادها لنشر الأسلحة النووية الأمريكية في أراضيها استفزاز يظهر رغبة في الخضوع للمظلة النووية لواشنطن.


وقال كوساتشوف في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم " مساء الأحد إن الولايات المتحدة نشرت أسلحة نووية في 6 من قواعدهم العسكرية في 5 دول أوروبية .. مبينا في الوقت ذاته أن نشر هذه الأسلحة خارج الأراضي الأمريكية يمثل تهديدا لأوروبا، بما في ذلك روسيا.


ورأى أن هذه المبادرة البولندية تبدو ساخرة ومنافقة بشكل خاص، على خلفية قلق الناتو المستمر بشأن الاحتمال الافتراضي لنشر أسلحة نووية روسية في بيلاروسيا، وهو ما قاله الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، ذات مرة ردا على مثل هذه التصريحات الاستفزازية من قبل استراتيجيي حلف الناتو.


وكان نائب رئيس الوزراء البولندي زعيم الحزب الحاكم في وارسو ياروسلاف كاتشينسكي قد أعلن في وقت سابق أن بولندا جاهزة لنشر الأسلحة النووية الأمريكية في أراضيها.


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