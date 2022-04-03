روايح النقشبندى وحلاوة ماهر زين.. "صلاح" صاحب حنجرة ذهبية فى الإنشاد.. لايف

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم تليفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا مع شاب صاحب صوت جميل يحاكي النقشبندي وعدد من المبتهلين والمنشدين الدينيين.

وقال صلاح أيمن 20 سنة من مدينة أبو كبير محافظة الشرقية، اكتشف والدى موهبتى وأنا بالصف الخامس الابتدائى وكان دائما يشجعني ويساعدني فى تعديل مخارج الحروف وتحسين صوتى، وبدأت بعدها استمع إلى الابتهالات الدينية من خلال إذاعة القرآن الكريم وعشقت صوت النقشبندي وبدأت استمع له تماما وبعد ذلك أقوم بتقليد صوته ثم انتقل إلى أنشودة أخرى من من أناشيده وأظل أسمعها حتى أتقنها.

وأضاف: كل الابتهالات التي أحفظها هى حفظ سماعي لأنى لم أدرس مقامات صوتية ولم ألتحق بأى جهة تعلمنى كيفية الأداء الصوتي، متمنيا الالتحاق بأى جهة سواء كورال أو فرقة كبرى أو أى مكان يدرس فيه طبقات الصوت والمقامات وخلافه حتى يستطيع الانطلاق وحفظ أناشيد دينية.

ولفت إلى أنه من عشقه الأناشيد الدينية استطاع أن يكون فرقة بها جميع المواهب الفنية سواء كان غناء وطرب أو أناشيد دينية، بالتنسيق مع مركز شباب ابو كبير ويتم التدريب داخل الساحة الشعبية التابعة لمركز شباب أبو كبير محافظة الشرقية متمنيا أن يذيع صيته يكون مبتهلا مشهورا ومعروفا.