اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 أبريل 2022 10:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

روايح النقشبندى وحلاوة ماهر زين.. "صلاح" صاحب حنجرة ذهبية فى الإنشاد.. لايف

الأحد، 03 أبريل 2022 04:41 م
روايح النقشبندى وحلاوة ماهر زين.. "صلاح" صاحب حنجرة ذهبية فى الإنشاد.. لايف صلاح أيمن
الشرقية - حمدى عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم تليفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا مع شاب صاحب صوت جميل يحاكي النقشبندي وعدد من المبتهلين والمنشدين الدينيين.

 

وقال صلاح أيمن 20 سنة من مدينة أبو كبير محافظة الشرقية، اكتشف والدى موهبتى وأنا بالصف الخامس الابتدائى وكان دائما يشجعني ويساعدني فى تعديل مخارج الحروف وتحسين  صوتى، وبدأت بعدها استمع إلى الابتهالات الدينية من خلال إذاعة القرآن الكريم وعشقت صوت النقشبندي وبدأت استمع له تماما وبعد ذلك أقوم بتقليد صوته ثم انتقل إلى أنشودة  أخرى من من أناشيده وأظل أسمعها حتى أتقنها.

 

وأضاف: كل الابتهالات التي أحفظها هى حفظ سماعي لأنى لم أدرس مقامات صوتية ولم ألتحق بأى جهة تعلمنى كيفية الأداء الصوتي، متمنيا الالتحاق بأى جهة سواء كورال أو فرقة كبرى أو أى مكان يدرس فيه طبقات الصوت والمقامات وخلافه حتى يستطيع الانطلاق وحفظ أناشيد دينية.

 

ولفت إلى أنه من عشقه الأناشيد الدينية استطاع أن يكون فرقة بها جميع المواهب الفنية سواء كان غناء وطرب أو أناشيد دينية، بالتنسيق مع مركز شباب ابو كبير ويتم التدريب داخل الساحة الشعبية التابعة لمركز شباب أبو كبير محافظة الشرقية متمنيا أن يذيع صيته يكون مبتهلا مشهورا ومعروفا.


الإنشاد الدينى

اخبار المحافظات

اخبار محافظة الشرقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

روح النقشبندى وبركة مصطفى إسماعيل حلّت فيه.. شاهد محمد عصام 12 سنة ويحاكى كبار المبتهلين

الأربعاء، 16 مارس 2022 05:13 م

يبقى عديت على مصر.. "يوستينا" طالبة قبطية تنشد التواشيح والابتهالات الإسلامية.. أحبت النقشبندى منذ صغرها وتعشق ابتهال "مولاي".. شاركت فى العديد من المسابقات والمنطقة الأزهرية ببنى سويف تكرمها.. فيديووصور

الأربعاء، 16 مارس 2022 03:30 م

مش هتشوف كده إلا فى مصر.. "يوستينا" قبطية تقلد النقشبندى وتكرم من الأزهر

الأحد، 13 مارس 2022 03:00 م

نجل النقشبندي: فوجئت بطرح كتاب عن والدي من وحي الخيال وبه معلومات غير صحيحة

الخميس، 24 فبراير 2022 12:02 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة