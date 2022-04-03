رمضان جانا.. القراء يشاركون صورا لتزيين شوارع مصر احتفالا بالشهر الكريم

كتبت: شيماء حمدى

شارك عدد من القراء بصورشوارعهم المزينة احتفالا بشهر رمضان الكريم، وذلك ضمن مبادرة "رمضان جانا" التى أطلقتها خدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع".

شارك القارئ ابراهيم حامد طلبة، بعدد من الصور لشوارع قرية اتميده مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، المزينة بزينة رمضان الملونة، وأشار إلى أن تجميل الشوارع القرية كان بالتعاون بين الأطفال والشباب وكبار السن، وصمموا فانوس كبير بالخيامية احتفالا بقدوم شهر رمضان الكريم.

































و شاركت القارئة أسماء عبد المطلب معلمة بأحد المدارس فى القاهرة، بعدد من الصور لتزيين المدرسة بالفوانيس وزينة رمضان الملونة في وقيام الطلاب بالاحتفال بقدوم شهر رمضان الكريم وعمل نموذج مجسم من فانوس رمضان والهلال والصليب، وارتداء الطلاب للزى الاسلامى وآخر مسيحى في إشارة إلى احتفال المجتمع بشهر رمضان والوحدة الوطنية.



وقالت: "استقبلنا شهر رمضان الكريم بكل ما فيه من روحانيات وأجواء تختلف عن أى شهر آخر فى العام، فتمتلئ الشوارع ببهجة وسعادة بقدوم شهر الخير والبركات وينطلق الأطفال فى الشوارع بالفوانيس ومرددين أغانى رمضان القديمة .













كما شارك شباب شارع عين جالوت الاسكندريه الورديان دائرة مينا البصل، عدد من الصور للشارع وتزينها احتفالا بقدوم الشهر الكريم .

















وفى مثل هذه الأيام يتفق شباب وأطفال الحى لعمل الزينة الرمضانية الملونة لإضافة أجواء البهجة على الشوارع، وفى بعض المنازل يقوموا بتزيين المنازل بالمفارش الرمضانية والفوانيس لإسعاد الأطفال بهذه العادة الرمضانية الجميلة .

وبمناسبة شهر رمضان الكريم يطلق "اليوم السابع" مبادرة "هل هلالك شهر مبارك" ويمكنك المشاركة في هذه المبادرة بصور لزينة رمضان في الشارع والمنازل وذلك عبر رسائل الحساب الخاص للجريدة على موقع "فيس بوك" أو عبر الواتس آب على الرقم التالى 01280003799 على أن تنشر الأخبار المصورة باسم القراء.