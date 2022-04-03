رجل يستغيث بالقضاء: زوجتى بددت منقولات بـ400 ألف جنيه وطالبتنى بشراء غيرها

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهامها بخروجها عن طاعته، وتبديدها منقولات-سبق أن اشتراها- بمبلغ 400 ألف جنيه، ليؤكد:" منذ زواجي منها أنفقت مئات الآلاف، دمرت حياتي، وأفلستني وامتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية، وحرمتني من أولادي، ولاحقتني بقضايا النفقات والحبس".

وذكرت الزوجة: "هددتني بالتخلص مني والزج بي بالسجن، ورفضت واسطة الوسطاء لمنعها من مقاضاتي بعد حصولها على حقوقها المالية كاملة، بعد أن عشت برفقتها 14 سنه فى عذاب بسبب عنفها وتسلطها، وعندما اشتكي تتهمني بأنني لا أصلح زوج لها وأنها كانت -تمني بأن تتزوج رجل غيري-أمام أولادي".

وتابع:" كانت المسيطرة وتتحكم فى حياتي، وتصر على التفريق بيني وأسرتي، وتفتعل المشاكل والخلافات، لأذوق العذاب بسبب عنفها، وإهمالها، وطمعها وسرقتها أموالي، واعتمادها على والدتي وأشقائي بالاهتمام بالأولاد بسب غيابها المستمر عن المنزل، فى ظل رفضها أن تتغير وترعي أطفالها، وبالرغم من ذلك كانت تتهمني بأني ألقي عليها المسئولية ولا أتحمل معها أى مسئوليات".

وأكد:" داومت على تبديد أموالى، ومحاولتها للانتقام مني، بعد أن لاحقتني بالقضايا، واتهمتني بعدم الإنفاق عليها، بعد تركها المنزل، من أجل أن تعاقبني".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.