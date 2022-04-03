رئيس كوريا الجنوبية المنتخب يرشح "هان دوك-سو" لمنصب أول رئيس للوزراء بحكومته

أ.ش.أ

رشح الرئيس المنتخب الكوري الجنوبي يون سيوك - يول، اليوم الأحد، رئيس الوزراء الأسبق هان دوك-سو كأول رئيس للوزراء في حكومته القادمة.

وقال يون، خلال مؤتمر صحفي، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، "أعتقد بأن المرشح هان دوك-سو هو الشخص المناسب للإشراف على مجلس الوزراء وتنسيقه والقيام بشؤون الدولة بناء على خبرته الوفيرة في كل من القطاع الخاص والحكومة".

وشغل هان، البالغ من العمر 72 عاما، عددا من المناصب العليا في الحكومة الكورية الجنوبية، بما في ذلك مناصب وزير المالية ورئيس الوزراء في عهد الرئيس الأسبق روه مو-هيون وسفير بلاده لدى الولايات المتحدة، وبهذه الصفة، لعب دورا رئيسيا في التفاوض على اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة.