رئيس فنزويلا يستقبل الجالية المسلمة ويهنئها بشهر رمضان

فاطمة شوقى

استقبل رئيس فنزويلا ، نيكولاس مادورو ، أمس السبت الجالية المسلمة داخل وخارج الدولة الكاريبية في بداية شهر رمضان ، الذي بدأ اليوم الأحد 3 أبريل، حسبما قالت قناة "تيلى سور" الفنزويلية.

وجاء في بيان حكومي أن "رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية ، نيكولاس مادورو ، نيابة عن فنزويلا حكومة وشعبا ، يوجه أطيب التمنيات ورمضان سعيد ومبارك لجميع المسلمين في فنزويلا والعالم بأسره".

يشير النص إلى أن الشعب الفنزويلي وحكومته "ينضمون على أمل رمضان المبارك" الذي يذكر "بالقيم المشتركة والثراء الثقافي الذي يجلبه المسلمون" إلى فنزويلا ، حيث أكد على أن كل فرد "نعمة العيش فيه". السلام الكامل والحرية والتفاهم والتضامن ، بغض النظر عن الأصل أو المعتقد ".

يجب على المصلين خلال شهر رمضان الامتناع عن الأكل والشرب والتدخين والجماع بين الفجر والغروب.

وتشير الحكومة الفنزويلية إلى أن المسلمين "يحيون خلال شهر رمضان ذكرى نزول القرآن على الرسول محمد من خلال روح التضامن الأخوية والصلاة من القلب ، من خلال الصيام والأعمال الخيرية والصلاة وتلاوة القرآن".

بالإضافة إلى النص الرسمي ، نشر مادورو تغريدة عبر فيها عن انضمامه إلى "الاحتفال ببداية شهر رمضان ، وهو وقت مناسب للقاء والتفكير والإيمان العميق".

وبالمثل ، تمنى وزير الخارجية فيليكس بلاسينثيا السعادة والصحة لجميع "الأصدقاء المسلمين الذين يصنعون الحياة" في فنزويلا ، "أرض الاندماج والتسامح والأمن والسكينة".

قال الوزير "إن تواريخ التذكر الروحي هذه هي الالتزام بعالم أفضل حيث يكون الحب للآخرين والسلام أمرًا ثابتًا".