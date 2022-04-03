ذا هيل: لجنة تحقيقات الكونجرس "تسن سكاكينها" بعد الكشف عن معلومات جديدة

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة ذا هيل الأمريكية إن لجنة مجلس النواب المعنية بالتحقيق فى أحداث اقتحام الكونجرس "تسن سكاكينها" فى ظل تزايد المعلومات التى يتم الكشف عنها.

فقد قدمت سلسلة من التقارير التى كشفت عن تورط حلفاء الرئيس ترامب فى الأيام التى سبقت أحداث السادس من يناير 2021، أدلة متزايدة للجنة مع استعداد لإجراء جلسات استماع حامية، وفقا للصحيفة.

ففى غضون أسبوع، كشف النائب مو بروكس ،الجمهورى من ولاية ألاسكا، أن الرئيس السابق دونالد ترامب ضغط عليه للتدخل لإلغاء الانتخابات. كما ظهرت رسائل نصية فى يوم 6 يناير من جينى توماس، زوجة قاضى المحكمة العليا الأمريكية كلارنس توماس، إلى رئيس موظفى ترامب فى هذا الوقت مارك ميدوز، والتى اظهرت أنها قد حثت الأخير على إيجاد طريقة لإبقاء الرئيس فى المنصب.

ووجد قاض فيدرالى أيضا أنه من المرجح أكثر من المستبعد أن يكون ترامب حاول بشكل فاسد عرقلة جلسة التصديق على فوز بايدن فى الكونجرس فى 6 يناير عمدا.

ومنحت تلك الأحداث زخما للجنة التحقيق فى أحداث اقتحام الكونجرس، التى سعى كثير من الجمهوريين إلى اتهامها بأنها مسيسة، حتى فى ظل تزايد الأدلة التى تعزز الهدف من تحقيقهم.

وقال باربرا ماكواد، المدعية الفيدرالية السابقة، إنه عندما يكون هناك قاضيا مستقلا أو عضوا فى الحزب الجمهورى يقولون هذه الأشياء، فإن هذا يجذب انتباه الناس ممن كانوا يميلون لوصف الأمر بأنها سياسات حزبية، ليعيدوا التفكير فى الأمر.

وأعربت المدعية السابقة عن اعتقادها بأن الأمر ربما يكون له أهمية ويمكن أن يساعد فى تعزيز مصداقية ما تحاول لجنة الكونجرس فعله.