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خارجية روسيا: هولندا تحاول تشويه الوضع بإجراءات انتقامية لطرد الدبلوماسيين

الأحد، 03 أبريل 2022 02:22 م
خارجية روسيا: هولندا تحاول تشويه الوضع بإجراءات انتقامية لطرد الدبلوماسيين زاخاروفا
كتب ــ أحمد عرفة

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أكدت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أن تصريح السفارة الهولندية في موسكو حول التعليق الجزئي للأنشطة، هو محاولة لتشويه الموقف المتعلق بالرد على طرد الدبلوماسيين الروس، وفقا لخبر عاجل لروسيا اليوم.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: لقد لفتنا الانتباه إلى المعلومات التي نُشرت في الأول من أبريل على مواقع التواصل الاجتماعي حول الحسابات الرسمية للسفارة الهولندية في موسكو. المعنى العام لتلك المنشورات هو أن البعثات الخارجية الهولندية في بلادنا تعلق جزءا من أنشطتها بسبب أفعال روسيا.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أنه يبقى فقط أن نقول، إن عبثية مثل هذه المحاولات هى لتشويه الوضع.. فهي ليست جديدة على الإطلاق.

 


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