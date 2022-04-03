حملات تموينية ورقابية مكبرة لتكثيف الرقابة على الأسواق بكفرالشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

وجَّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بإستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة علي الأسواق، والمحلات التجارية، ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح.

تابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، الحملة التموينية على المحلات، بالإشتراك مع إدارة الطب البيطري، وإدارة تموين سيدى سالم، والإدارة الصحية، وذلك لضبط الأسواق وإتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا، وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر صحة، و4 محاضر بيئة، و محضر تموين، و4 محاضر إشغالات، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشرَف فادى شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، على الحملة المكبرة للمرور والتفتيش على المخابز، والمحلات التجارية، والمطاعم، والكافيهات، بقرى الحرية، و كفر المرازقة، وذلك لتحقيق الأمن الغذائي وضمان توصيل الدعم لمستحقيه والعمل على توفير الخبز المدعم بجودة عالية وبشكل يتطابق مع احتياجات المواطن والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتفعيل ارتداء الكمامات الواقية للحد من انتشار فيروس كورونا، بالتنسيق مع إدارة التموين، والصحة، والطب البيطري، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة والبيع بالسعر الرسمي والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح.

وأشرفَ جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، على الحملة التموينية على المحال التجارية والأسواق، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر صحة، وتموين، وذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين، واتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



حملات على الاسواق بكفر الشيخ



متابعة المخابز