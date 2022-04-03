حلويات رمضان بطعم زمان.. أحلى كنافة بلدى وقطايف فى سوهاج بـ20 جنيها (فيديو)

سوهاج محمود مقبول

قدم تلفزيون اليوم السابع اليوم بثا مباشرا من محافظة سوهاج، في ثاني أيام شهر رمضان المعظم، بعنوان "حلويات رمضان بطعم زمان.. أحلى كنافة بلدى وقطايف فى سوهاج والكيلو بـ20 جنيه"، حيث تناول البث أعمال الكنافة وصناعتها مع عم أحمد أقدم كنفانى في محافظة سوهاج، والذى يعمل في المهنة منذ أكثر من 50 سنة، حيث توارث المهنة من والده الذى ورثها عن جده.

وأثناء عملية البث حضر إلى مكان صناعة الكنافة البلدى مينا وأسرته لشراء الكنافة البلدى والذى قال أنا أشترى الكنافة البلدى من عم احمد منذ 20 سنه وشهر رمضان هو فرحه للجميع للمسلمين والمسيحيين ونحن نثق جدا في المنتجات التي يقدمها عم أحمد وكنافته من حلاوتها تأكل قبل أن تصل البيت وأنها أيضا تأكل باللبن وتأكل بالعسل وهى المفضلة لدينا وكل عام وحضراتكم بخير وكل عام ونسيج الامه كله بخير .

والكنافة البلدى من أشهر عادات شهر رمضان الكريم، وتفضلها ربات المنازل في صنع العديد من الأصناف والأشكال، وتظل الكنافة البلدي من علامات البهجة في شهر رمضان، والتي يُقبل عليها المواطنون، فلا يخلو منزل منها، لأنها تعد أشهر الحلوى الرمضانية.

وقال "عم أحمد" أشهر بائع كنافة صاحب الـ 59 عامًا: "أنا برش الكنافة منذ 50 سنة، مهنة توارثتها عن أبي، وأبي توارثها عن جده، والعدة اللي عندي دي تاريخية، صاج نحاس حرارى، كوزين نحاس مبطنين بالكروم بحيث يحفظ خلطة الكنافة دون تغير طعمها، وبيساعدني اطلع منتج جيد، تعلمت من والدي المهنة وبحس بالأمان فيها".

وأضاف أشهر بائع كنافة: "بصنع عمل الكنافة من الدقيق، وبطلع منتج نظيف، وبصنع قطايف أيضا داخل الفرش بعيدا عن غبار وتراب الشارع، والعدة بتاعتى "كوز وصاج وأسطوانة بوتاجاز"، وعن الخلطة "ماء ودقيق وملح".

وأشار عم أحمد إلى أنه يعمل بالكنافة خلال شهر رمضان فقط، وله زبائنه المداومين علي شراء الكنافة والقطايف منه، لافتا إلى أن صناعة الكنافة البلدي سهلة وبسيطة، تبدأ بلف الكوز على الصاج وصنع حلقات ودوائر منتظمة من أجل عمل كربال الكنافة.