اليوم السابع
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الأحد، 03 أبريل 2022 06:19 م
أكرم القصاص
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جامعة أمريكية: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 490.6 مليون حالة

الأحد، 03 أبريل 2022 06:00 م
جامعة أمريكية: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 490.6 مليون حالة كورونا
وكالات

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تجاوز إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم حاجز 490.6 مليون إصابة، بحسب آخر الإحصائيات العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.

وأظهرت أحدث بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 490 مليونا و667 ألف إصابة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والمانيا وتركيا.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع إلى 6 ملايين و151 ألف وفاة، حيث تتصدر الولايات المتحدة دول العالم كذلك من حيث عدد الوفيات، تليها البرازيل والهند، موضحة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي تم إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز 10 مليارات و 979 مليون جرعة.

 


إصابات كورونا حول العالم

كورونا حول العالم

كورونا

إصابات كورونا

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