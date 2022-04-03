تعيين الدكتور محمد سعد زغلول عميدًا لمعهد الدراسات الأفروآسيوية بجامعة القناة

الإسماعيلية – السيد فلاح

أصدر الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، قرار بتولى الدكتور محمد سعد زغلول، الإشراف على معهد الدراسات الأفروأسيوية للدراسات العليا قائمًا بعمل عميدًا.

واستقبل رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الدكتور محمد سعد زغلول، لتسليمه القرار بحضور الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث متمنيًا له التوفيق والسداد.

يُذكر أن الدكتور محمد سعد زغلول شغل العديد من المناصب الإدارية أهمها عميدًا لمعهد التقنية الحيوية للدراسات العليا ثم عميدًا للعلوم، ومديرًا للمعامل المركزية بالجامعة.

كما قام الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة باستقبال الدكتور أحمد عوين، وكيل معهد الدراسات الأفروأسيوية لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق لتقديم الشكر له على الفترة التى قضاها بالعمل كوكيل للمعهد متمنيًا له التوفيق والسداد مقدمًا له درع الجامعة تقديرًا لفترة عمله الدؤوب بالمعهد.



الدكتور محمد سعد زغلول عميد معهد الدراسات الأفروآسيوية الدكتور محمد سعد زغلول عميد معهد الدراسات الأفروآسيوية

رئيس جامعة القناة يسلم القرار للدكتور محمد سعد زغلول

رئيس جامعة القناة يُكرم الدكتور أحمد عوين