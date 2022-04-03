تعرف على تفاصيل مشروع مترو العتبة – الكيت كات وموعد انتهاء تنفيذه

يقدم "اليوم السابع" كل ما تريد معرفته عن مشروع مترو العتبة ـ الكيت ومواصفاته وما تحقق من أعمال تنفيذ المشروع حتى الآن وموعد انتهاء تنفيذه خلال التقرير التالى:
1ـ المشروع يمتد بطول 4 كم ضمن المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو.
2ـ يشمل 4 محطات نفقية هى "ناصر – ماسيرو- الزمالك – الكيت كات".
3- يضم محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو وهى محطة جمال عبد الناصر.
4- يمتد من محطة العتبة موازيا لمسار شارع 26 يوليو عابرا النيل إلى الزمالك ثم عابر النيل مرة أخرى وصولا إلى الكيت كات.
5- تحالف من الشركات الفرنسية والمصرية يتولى تنفيذ هذا المشروع.
6- تحالف الشركات المنفذة للمشروع أنهت الأعمال الإنشائية.
7- شركات المقاولات تعمل على انهاء أعمال تشطيبات محطات المشروع واستكمال تركيب نظم الاشارات والاتصالات.
8- تضم كافة محطات المشروع سلالم كهربائية تبدأ من سطح الشارع حتى رصيف المحطة بجانب مصاعد لخدمة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
9- متوقع الانتهاء من تنفيذه وتشغيله ومخطط افتتاحه نهاية العام الجارى.
10- محطات وقطارات هذا المشروع مكيفة.
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