اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 أبريل 2022 02:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على تفاصيل مشروع مترو العتبة – الكيت كات وموعد انتهاء تنفيذه

الأحد، 03 أبريل 2022 02:00 م
تعرف على تفاصيل مشروع مترو العتبة – الكيت كات وموعد انتهاء تنفيذه عربات مترو الأنفاق - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يقدم "اليوم السابع"  كل ما تريد معرفته عن مشروع مترو العتبة ـ الكيت ومواصفاته وما تحقق من أعمال تنفيذ المشروع حتى الآن وموعد انتهاء تنفيذه خلال التقرير التالى: 
 
1ـ المشروع يمتد بطول 4 كم ضمن المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو.
2ـ يشمل 4 محطات نفقية هى "ناصر – ماسيرو- الزمالك – الكيت كات".
3- يضم محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو وهى محطة جمال عبد الناصر.
4- يمتد من محطة العتبة موازيا لمسار شارع 26 يوليو عابرا النيل إلى الزمالك ثم عابر النيل مرة أخرى وصولا إلى الكيت كات.
5- تحالف من الشركات الفرنسية والمصرية يتولى تنفيذ هذا المشروع.
6- تحالف الشركات المنفذة للمشروع أنهت الأعمال الإنشائية.
7- شركات المقاولات تعمل على انهاء أعمال تشطيبات محطات المشروع واستكمال تركيب نظم الاشارات والاتصالات.
8- تضم كافة محطات المشروع سلالم كهربائية تبدأ من سطح الشارع حتى رصيف المحطة بجانب مصاعد لخدمة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
9- متوقع الانتهاء من تنفيذه وتشغيله ومخطط افتتاحه نهاية العام الجارى.
10- محطات وقطارات هذا المشروع مكيفة.
 

مترو العتبة ـ الكيت كات

مترو ناصر

متروالزمالك

الخط الثالث للمترو

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أخبار × 24 ساعة.. افتتاح مترو "العتبة - الكيت كات" النصف الأول من العام الجارى

الجمعة، 04 مارس 2022 12:00 ص

القومية للأنفاق: افتتاح مترو العتبة - الكيت كات النصف الأول من العام الجارى

الخميس، 03 مارس 2022 01:55 م

"القومية للأنفاق" تسعى لإنهاء تنفيذ مترو "العتبة ـ الكيت كات" يونيو المقبل.. تنفيذ برنامج زمنى مضغوط لإنجاز الجزء الأول من المرحلة الثالثة بطول 4 كم.. والخط الثالث يشمل محطات ناصر وماسبيرو والزمالك والكيت كات

الجمعة، 18 فبراير 2022 05:00 م

تفاصيل مترو العتبة – الكيت كات وموعد انتهاء تنفيذه (إنفوجراف)

السبت، 12 فبراير 2022 02:52 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة