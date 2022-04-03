تعدى 5 أشقاء على طبيب بمستشفى البرلس وتحطيم محتوياتها

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد مستشفى برج البرلس المركزي في كفرالشيخ، اليوم الأحد، تحطيم 5 أشقاء محتويات قسمي الاستقبال، والعناية المركزة بالمستشفى، وتعديهم بالسب على طبيب العناية، وطاقم التمريض، بسبب وفاة والدهم داخل العناية، اعتقادًا منهم بتقصير طاقم العمل الطبي في إسعاف أبيهم من غيبوبة سكر.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا من العقيد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة البرلس، بتلقي المركز بلاغًا من الدكتور جمال الدين أشرف جمال الدين البراني طبيب بقسم العناية المركزة بمستشفى برج البرلس المركزي، بتهشيم أشخاص محتويات بقسمي العناية المركزة والاستقبال، وتعديهم بالسب بأبشع الألفاظ عليه والطاقم الطبي.

انتقل مأمور مركز شرطة البرلس العقيد هشام الزعفراني، رفقة المقدم محمد عماد عامر، وكيل فرع البحث الجنائي بالحامول، وقوة من مركز شرطة البرلس، إلى مستشفى برج البرلس المركزي، وبإجراء المعاينة تبين إتلاف 5 ألواح زجاج لابوابة داخلية بقسمي الاستقبال، والعناية المركزة، وتهشيم مكتب بقسم الاستقبال، وإتلاف جهاز حاسوب، وشاشة جهاز مونتير خاص بالأشعة، وإتلاف مروحة، وكراسي خاصة بقسم الاستقبال.

وبسؤال الطبيب، صاحب البلاغ اتهم أهلية المريض "ح.ح.ف.ا" 64 عامًا، ويقيم بمدينة برج البرلس، بالتعدي عليه بالسب ، وتعديهم بالسب على طاقم التمريض، وتسببهم في إتلاف محتويات المستشفى، وهم :"س.ح.ح"، و"ح.ح.ح"، و"م.ح.ح"، و"ياسر.ح.ح"، 20 عامًا، صياد، و"صلاح.ح.ح"، 25 عامًا، بدون عمل، ووالدتهم "أم محمد.م,ش".

وكشف الطبيب لرجال الشرطة عن حضور الأب المريض إلى مستشفى برج البرلس المركزي، وهو في حالة غيبوبة سكر، وجرى التعامل معه طبيًا وفق حالته، وبعد لحظات لم تستجب حالته للعلاج فأسفرت عن وفاته، وبناء عليه فوجئ بتعدي ذوي المريض عليه، وعلى طاقم التمريض بالسب بأبشع الألفاظ النابية، وأتلفوا، وهشموا محتويات قسمي الاستقبال، والعناية المركزة، من خلال استخدام بعضهم طفايات الحريق.

ألقى القبض على اثنين من المشكو بحقهم الستة وهما المشكو في حقهما الرابع، والخامس، بينما فر الباقين هربًا، وجرى اقتيادهما إلى مركز شرطة البرلس، وبمواجهتهما باتهامات الطبيب صاحب البلاغ قرارًا ارتكابهما ذلك لتقصير الطاقم الطبي في إسعاف والدهم، وإنقاذه من غيبوبة السكر.

حُرر بذلك المحضر رقم 6763 لسنة 2022 جنح مركز شرطة البرلس، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.