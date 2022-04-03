تشريح جثة ربة منزل عثر عليها مقتولة داخل عقار منزل في الهرم

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة، بتشريح جثة ربة منزل عثر على جثتها داخل عقار منزل بمنطقة الهرم في الجيزة، للوقوف على ظروف وملابسات مقتلها، كما طلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بها.

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات وغموض مقتل ربة منزل بمنطقة الهرم، حيث تم العثور على جثتها داخل عقار، وحدد رجال المباحث هوية المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل عقار بمنطقة الهرم، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثة سيدة متزوجة، وبسؤال أفراد أسرتها وزوجها، وجهوا اتهاما لشاب بقتلها، بسبب خلافات سابقة مع أحد أفراد الأسرة.

حدد رجال المباحث هوية المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، ومواجهته لكشف ملابسات الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة المختصة للتحقيق.