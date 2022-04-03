اليوم السابع
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تحرير 6281 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء كمامة

الأحد، 03 أبريل 2022 11:25 ص
تحرير 6281 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء كمامة ملاحقة غير الملتزمين بارتداء كمامة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط (6281) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (6258) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (23) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (480) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (134) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (678) أرجيلة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

 

 

 


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