تجديد حبس تشكيل عصابى من 5 أشخاص انتحلوا صفة ضباط شرطة وسرقوا محلات بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار خالد الشباسى، تجديد حبس 5 أشخاص انتحلوا صفة ضباط شرطة واستقلوا سيارة ميكروباص ودخلوا محلات بحجة أنهم مباحث تموين واستولوا على أموال وبضائع منها، حيث رفضت المحكمة إخلاء سبيلهم وقررت تجديد حبسهم حبسا مطلقا على ذمة القضية.

تلقت مديرية أمن القليوبية، العديد من البلاغات من أصحاب المحلات بقيام مجموعة من الأشخاص بانتحال صفة ضباط شرطة ودخول المحلات على أنهم مباحث تموين أو أموال عامة بحجة التفتيش على السلع والأسعار وأثناء ذلك يستولون على أموال وبضائع من المحلات.

تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية الأمن، وتوصل إلى أن المتهمين 5 أشخاص يستخدمون سيارة ميكروباص مبلغ بسرقتها بينهم 3 ينتمون إلى جماعة الأخوان الإرهابية وصادر ضدهم أحكام غيابية.

كما تبين أن المتهمان الآخران صادر عليهم أحكام جنائية عديدة وهاربون، كما توصلت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهمين ارتكبوا 11 واقعة فى مدن قليوب والخانكة وبنها، وأنهم يتمركزون فى ارتكاب الجرائم فى الأماكن المتطرفة فى القليوبية، حيث ارتكبوا 3 وقائع فى قليوب و7 وقائع فى الخانكة وواقعة فى بنها.

كما أوضحت التحريات، أن المتهمين ارتكبوا وقائع تثبيت لعدد من المواطنين فى الشوارع بحجة أنهم مباحث واستولوا منهم على أموال ومتعلقات كثيرة فى مناطق متفرقة، وفى أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهمين وهم " ح ا م " و " ي ص م " هاربان من أحكام جنائية و " و س ب" و " م م م " و " م أ ص " والثلاثة الآخرين ينتمون إلى جماعة الأخوان الإرهابية وهاربون من عدة أحكام غيابية. وضبط بحوزتهم 3 طبنجات صوت وعادية وسيارة ميكروباص مبلغ بسرقتها، وملابس ميرى لأجهزة الشرطة واعترفوا بارتكاب الوقائع مستغلين أزمة ارتفاع الأسعار واحتكار بعض التجار لبعض السلع، وتحررت المحاضر اللازمة وأحيلوا للنيابة فأمرت بحبسهم وإحالتهم للمحاكمة.