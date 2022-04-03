بطل من ذهب..ابن بورسعيد يحصد 4ميداليات ببطولتين دوليتين بتنس الطاولة البارلمبية

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الأحد، مع ممدوح تمام لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة وابن محافظة بورسعيد بعد حصوله على 4 ميداليات، ما بين ذهبية وفضية وبرونزية فى بطولتين مختلفتين دوليتين.

ومن جانبه قال ممدوح تمام، إنه كان حارس مرمى بنادى بورفؤاد، وتعرض لحادث سيارة تسبب له فى إعاقة وشلل بالأطراف السفلية فاتجه لممارسة لعبة تنس الطاولة وأحرز بطولات عديدة خلال فترة لعبه إلى الآن.

وأكد "تمام"، أنه حصل مؤخراً خلال الشهر الماضى على ميدالية ذهبية فى الزوجى وميدالية فضية فى الفردى بالبطولة العربية للأندية للعبة تنس الطاولة البارلمبية والتى أقيمت على أرض مصر خلال أواخر الشهر الماضي.

وأشار إلى أنه انطلقت بعد البطولة سالفة الذكر، بطولة مصر الدولية التى يشرف عليها الاتحاد البارليمبى وهى البطولة المؤهلة لكأس العالم فى أسبانيا 2022، موضحاً أنه حصل على الميدالية البرونزية فى زوجى مختلط مع اللاعبة لمياء محمود لاعبة منتخب مصر، وبرونزية أيضاً زوجى رجال مع حسان حفنى لاعب منتخب مصر.

وأضاف ممدوح تمام، أنه واجه صعوبات عديدة بعد الحادث الذى تعرض له ولكن بالارادة وتوفيق المولى عز وجل، استطاع أن يمارس لعبة تنس الطاولة البارلمبية ويحصد البطولات المحلية والدولية.

احدي المباريات



الانتصار



الكابتن ممدوح تمام



الكؤوس



تهنئة الفوز



جانب من احدي المباريات



لحظات التتويج