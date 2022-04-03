باحثة بالقومى للبحوث تقدم 7 نصائح حول تغذية الطلاب أثناء الامتحانات وقت الصيام

كتب محمد صبحى

. أعدت الدكتورة إيمان الحجار دكتور باحث بقسم التغذية وعلوم الأطعمة ب المركز القومى للبحوث نشرة طبية حول التغذية السليمة للطلاب خلال فترة الامتحانات وأثناء الصيام

وأكدت الدكتورة إيمان الحجار فى النشرة الطبية الصادرة عن المركز القومى للبحوث، يمر طلابنا الأعزاء بمختلف المراحل التعليمية أثناء فترات الامتحانات بحالات من الضغوط النفسية كذلك يعانون من بعض التغييرات والتقلبات المزاجية نتيجة التغيرات الفسيولوجية أثناء مراحل النمو المختلفة وخصوصا فترات المراهقة " طلاب مرحلة الإعدادية والثانوية"، فقد يعانى البعض منهم بالشعور بالصداع والنسيان وعدم التركيز، الكسل والخمول نتيجة هذه الضغوط أو لإهمال التغذية السليمة والصحية واستبدالها بعادات غير صحية مما يؤدى إلى ظهور بعض أعراض الحالات المرضية.

وتابعت، يجب نشر الثقافة الغذائية والارتقاء بالوعى التغذوى وتفعيل دور التغذية الصحية له أثر هام وفعال لتعزيز المناعة والوقاية من بعض الأمراض مثل الأنيميا والسمنة وكذلك الوقاية من بعض أعراض الجهاز العصبى مثل التوتر، القلق، النسيان، الأرق، الاكتئاب، عدم التركيز والصداع، ولذلك فإن التغذية الصحية السليمة والرياضة تمنح الجسم النشاط والحيوية والتمتع بقدرات عقلية تساعد على الابتكار والإبداع.

وقدمت الدكتور إيمان الحجار نصائح وإرشادات للطلاب أثناء شهر رمضان، مؤكدة أنه لتحقيق النجاح وتجنب الشعور بالخمول والكسل هناك بعض الإرشادات يجب اتباعها مثل:

1 - تقسيم وجبة الفطور إلى أجزاء صغيرة وتجنب الوجبات الدسمة والدهون المهدرجة أثناء وجبة الفطور.

2 - تجنب الإكثار من السكريات وشرب السوائل بكميات كبيرة عقب الإفطار مباشرة لتفادى الشعور بالإرهاق والتعب.

3 - تجنب المنبهات والكافيين ومشروبات الطاقة بعد الإفطار واستبدالها بمشروبات الأعشاب أو المشروبات اللبنية كما ذكرنا سابقاً خلال فترة ما بين الإفطار والسحور.

4 - استخدام الزيوت العطرية، حيث لها فائدة صحية فى التحكم بالتوتر والقلق والضغط وضبط الهرمونات المتعلقة بتلك المشاعر ، حيث تقلل الالتهاب وتحسن نوعية النوم ووظيفة الجهاز الهضمى وتوازن الهرمونات وتعزز المناعة وتحسين مستويات الكورتيزول إضافة الرائحة الجيدة التى تنشرها فى المكان ودورها فى العناية بالبشرة.

5 - التنظيم والاستخدام الجيد لادارة الوقت فى رمضان من أهم عوامل النجاح والتحصيل الدارسي, حيث يفضل المذاكرة بعد الإفطار بساعتين وحتى الفجرأو خلال فتره السحور إلى الظهرسواء بشكل متواصل او متقطع. حيث يكون التركيز والنشاط فى هذا الوقت فى أعلى مستوياته.

6 - تخصيص وقت فى اليوم للاسترخاء للتخلص من التوتر والقلق والضغوطات النفسية والتخلص من الشحنات السلبية سواء بممارسة تمارين التنفس أوالتأمل والاستماع للقرآن أو رياضة اليوغا.

7 - ممارسة الرياضة تزود الجسم بهرمون الكورتيزول، تنظيم عملية التنفس وتنشيط الدورة الدموية وبناء الأنسجة للجسم، كما أنها طريقة لتفريغ المشاعر السلبية والتخلص من القلق والتوتر. القيام بنشاط رياضى مثل المشى فهو وسيلة قوية وفعالة لمساعدة النوم ومقاومة الأرق حيث انها تقاوم الإحساس بالتوتر والضيق ويحل محله إحساس بالراحة والسكينة، تحفز على إسترخاء العضلات المشدودة مما يهيئ الجسم لحالة النوم.