انتشال جثث 3 أطفال لقوا حتفهم غرقا فى نهر النيل بالغربية

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بمحافظة الغربية جثامين 3 أطفال لقوا حتفهم غرقا فى نهر النيل المار أمام قرية منشأة سليمان مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، بعدما جرفهم التيار لعدم اجادتهم السباحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة بغرق 3 أطفال بمياه نهر النيل المار أمام قرية منشأة سليمان دائرة المركز

وبالفحص تبين نزول الاطفال الثلاث للمياه للاستحمام هربا من ارتفاع حرارة الجو، فجرفهم التيار لعدم اجادتهم للسباحة، ونجحت قوات الإنقاذ النهرى فى انتشال الجثث الثلاث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.