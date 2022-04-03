انتشال جثة شخص مجهول الهوية لقى مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية فى الخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة القليوبية، من انتشال جثة شخص مجهول الهوية، في العقد الرابع من العمر، لقى مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة سرياقوس دائرة مركز شرطة الخانكة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابه التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوجود جثة طافية بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقه سرياقوس دائرة المركز.

على الفور، جرى إخطار قوات الحماية المدنية وقوات الإنقاذ النهري وجرى انتشال الجثة، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية في العقد الرابع من العمر، يرتدى ملابسه كاملة، ولم يعثر بحوزته على أية أوراق ثبوتية، ولم يتم التعرف عليه من أهالى المنطقه، وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار الصحه النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بنشر صورة للجثة للتعرف عليها، وتسليمها لذويها عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.