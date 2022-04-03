اليوم السابع: "القمح" ذهب مصر الأصفر فى الصوامع

ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان، "القمح" ذهب مصر الأصفر فى الصوامع"، وفيه: انطلاق موسم التوريد.. 6 لجان بـ "تموين الإسكندرية" لاستقبال حصاد 73 ألف فدان.. محافظ بورسعيد: عملية التوريد للصوامع الحكومية واجب قومى.. وتوجيهات فى دمياط بصرف مستحقات المزارعين بعد توريد المحصول، والتفاصيل في الصفحة السادسة من النسخة الورقية.

واقرأ أيضا، الرئيس السيسى يوجه بالحفاظ على المخزون الاستراتيجى من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية.. ويوجه بإعداد تقييم متكامل لتجربة زراعة القطن قصير التيلة فى مصر.

وداخل العدد



ـ الحكومة تنفى إطلاق تطبيقات إلكترونية لمنح المواطنين قروضا مالية.



ـ الصحة: القوافل الطبية قدمت خدمات علاجية مجانا لـ207 آلف مواطن فى مارس الماضى.





ـ 5 نقطة فى 8 محافظات لـ "إحياء مسار العائلة المقدسة".



ـ حماية المنافسة: نقدر أهمية ودور مجتمع الأعمال كمكون رئيسى للاقتصاد.





ـ قبل "مؤتمر المناخ".. الطاقة النظيفة كلمة السر لشرم الشيخ الخضراء.



ـ وفد عسكرى تنزانى يزور جهاز مشروعات الخدمة الوطنية



